Formule 1

Formule 1 : Grosjean réagit à l’annulation du Grand Prix de France !

Publié le 27 avril 2020 à 18h35 par D.M.

Romain Grosjean a réagi à l’annulation du Grand Prix de France et a évoqué la possibilité de disputer cette saison de Formule 1 à huis clos.

Prévu le 28 juin, le Grand Prix de France n’aura pas lieu cette année et la course se rajoute à la longue liste des événements annulés depuis le début de la saison. Les organisateurs ont annoncé la nouvelle ce lundi : « En raison des déclarations du président de la République visant à interdire les grands événements jusqu'au milieu du mois de juillet au minimum et à maintenir la fermeture de l'espace Schengen jusqu'à nouvel ordre, et des récentes décisions annoncées par le gouvernement français afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19, le GIP Grand Prix de France - Le Castellet prend acte de l'impossibilité de maintenir le Grand Prix de France . » Selon le PDG de la Formule 1 Chase Carey, le coup d’envoi de la saison pourrait être donné en Autriche le 5 juillet prochain, mais à huis clos.

« C'était sans doute la meilleure décision à prendre »