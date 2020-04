Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon dévoile sa grande ambition pour la saison 2020 !

Publié le 24 avril 2020 à 15h35 par H.G.

Bien que la saison 2020 de Formule 1 n’ait toujours pas débuté du fait de la pandémie de Covid-19, cela n’empêche pas Esteban Ocon de nourrir de grandes ambitions pour son retour à la compétition avec Renault.

Après une saison 2019 en tant que troisième pilote chez Mercedes, Esteban Ocon a réussi à se trouver une place chez Renault en lieu et place de Nico Hulkenberg. Le pilote français de 23 ans fera donc équipe avec Daniel Ricciardo cette année lorsque la saison 2020 sera en mesure de débuter. En effet, alors que son coup d’envoi était prévu le 15 mars dernier lors du Grand Prix d’Australie, la course a été annulée à cause de la progression rapide la pandémie du Covid-19. Par la suite, sept courses ont été reportées, le Grand Prix de Monaco a été annulé, tandis que la tenue du Grand Prix de France est des plus incertaines. La saison pourrait donc débuter seulement le 5 juillet à l’occasion d’un Grand Prix d’Autriche à huis clos. En attendant, pendant que les pilotes prennent leur mal en patience, Esteban Ocon ne manque pas de nourrir de grandes ambitions pour cette saison si particulière qui se profile. Et le Français n’a qu’un objectif en tête : monter sur le podium cette année.

« Ce serait très important de ramener l'équipe sur cette marche »