Formule 1

Formule 1 : Une date annoncée pour le début de la saison ?

Publié le 27 avril 2020 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 27 avril 2020 à 13h40

Président-directeur général de la Formule 1, Chase Carey espère débuter la saison en juillet à l’occasion du Grand Prix d’Autriche. Mais les courses devraient se dérouler à huis clos.

Alors qu’une reprise était espérée à l’occasion du Grand Prix de France le 28 juin prochain, les organisateurs de l'étape française ont annoncé ce lundi que la course n’aura finalement pas lieu notamment en raison des annonces d’Emmanuel Macron relatives à la crise sanitaire. La saison 2020 de Formule 1 est de nouveau repoussée et désormais, la prochaine course qui apparaît dans le calendrier est le Grand Prix d’Autriche prévu le week-end du 3 au 5 juillet.

«Terminer la saison en décembre à Bahreïn avant la traditionnelle finale à Abou Dhabi, après avoir effectué entre 15 et 18 courses»