Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Lewis Hamilton sur le coronavirus !

Publié le 28 avril 2020 à 16h35 par H.G.

Confiné à son domicile dans l’attente que la saison 2020 de Formule 1 puisse débuter, Lewis Hamilton a posté un long message sur ses réseaux sociaux sur ses attentes pour le monde à l’issue de la pandémie.

Alors que le coup d’envoi de la saison 2020 de Formule 1 devait être donné le 15 mars dernier lors du Grand Prix d’Australie, la course australienne a été annulée dans un contexte où la pandémie de Covid-19 n’avait de cesse de prendre de l’ampleur. Depuis, sept autres courses ont été reportées à des dates ultérieures, tandis que le Grand Prix de Monaco et le Grand Prix de France ont tout simplement été annulés. Ainsi, la saison ne devrait pas commencer avant le 5 juillet minimum à l’occasion d’un Grand Prix d’Autriche qui se tiendrait à huis clos. En attendant cette reprise tant attendue par les passionnés de la compétition reine du sport automobile, les pilotes doivent prendre leur mal en patience en étant confinés à leur domicile. C’est aussi le cas de Lewis Hamilton, qui a profité de son temps libre pour poster un long message sur ses réseaux sociaux engageant une réflexion sur sa vision du monde lorsque la pandémie aura été vaincue. Abordant de nombreux sujets, de l’environnement à la cruauté envers les animaux, le sextuple champion du monde de Mercedes espère un monde meilleur une fois que ce coronavirus aura cessé de paralyser plus de la moitié du globe terrestre.

« Ne ressortons pas de tout ça de la même manière que nous avons traversé cette période difficile »