Formule 1

Formule 1 : La déception d’Esteban Ocon pour le Grand Prix de France !

Publié le 27 avril 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Interrogé sur l’annulation officielle du Grand Prix du France, initialement prévu le 28 juin, Esteban Ocon (Renault) ne cache pas sa déception.

Les paddocks du circuit Paul Ricard, au Castellet, resteront désespérément vides cette année. Le Grand Prix de France est officiellement annulé, alors que la saison de Formule 1 n’a toujours pas repris, suite à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Dans des déclarations rapportées par L'Équipe ce lundi, Esteban Ocon, pilote Renault, admet que cette annulation est une véritable déception.

« C’est mon Grand Prix ! C'est très décevant »