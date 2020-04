Formule 1

Formule 1 : Cette annonce d’Esteban Ocon sur Lewis Hamilton !

Publié le 25 avril 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Invité à se confier sur l’apport de Lewis Hamilton lors de son passage chez Mercedes, Esteban Ocon assure avoir énormément appris auprès de la star anglaise.

Avant de rejoindre Renault, Esteban Ocon a dû prendre son mal en patience l’an dernier chez Mercedes. Troisième pilote au sein de l’écurie allemande, le Tricolore devait en effet observer Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, sans pouvoir prétendre à un baquet. Mais le désormais pensionnaire de la firme française a beaucoup appris grâce aux côtés du sextuple champion du monde de Formule 1. C’est ce qu’il déclare dans des déclarations relayées par Nextgen-Auto .

« Je me sens plus complet et je peux apporter quelque chose à Renault »