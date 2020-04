Formule 1

Formule 1 : Le message fort d’Esteban Ocon sur Daniel Ricciardo !

Publié le 25 avril 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Interrogé sur sa relation avec Daniel Ricciardo, Esteban Ocon estime que le présence de l’Australien chez Renault est forcément une motivation.

Successeur de Niko Hülkenberg au sein de Renault, Esteban Ocon attend toujours de prendre le volant de sa nouvelle monoplace. Le Français essaiera de tirer son épingle du jeu lors de ce Championnat du monde de Formule 1, aux côtés de Daniel Ricciardo, son coéquipier dans l’écurie tricolore. Via des déclarations relayées par Nextgen-Auto , le natif d’Évreux en dit plus sur cette prochaine lutte avec l'Australien.

« C’est super pour moi qu’il y ait un bon pilote comme lui »