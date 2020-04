Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc s’enflamme pour Lewis Hamilton !

Publié le 24 avril 2020 à 21h35 par La rédaction

Charles Leclerc a encensé Lewis Hamilton et a indiqué qu'il apprenait énormément sur la piste face au sextuple champion du monde.

Charles Leclerc s’est révélé cette saison. Pour sa première année chez Ferrari, le pilote monégasque a remporté ses deux premières courses. Grâce notamment à ses victoires en Italie et en Belgique, Charles Leclerc a terminé la saison à la 4ème place au classement général, à 149 points de Lewis Hamilton, qui a ajouté un sixième titre de champion du monde à son palmarès. Alors que la saison 2020 a été suspendue en raison de la crise sanitaire, le pilote Ferrari n’a pas tari d’éloges à l’égard de Lewis Hamilton et a notamment mis en évidence son style de pilotage.

« J'apprends toujours quand je me bats avec Lewis »