Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton fait le point sur sa prolongation avec Mercedes !

Publié le 28 avril 2020 à 14h35 par T.M.

En fin de contrat chez Mercedes, Lewis Hamilton pourrait très bien envisager de parapher un nouveau contrat. Le Britannique a d’ailleurs fait le point.

Alors que certains imaginent Lewis Hamilton chez Ferrari, le pilote Mercedes n’a pas vraiment la même vision. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé à Sky Sport , le Britannique a assuré qu’il préférait plutôt la vision à long terme de son actuelle écurie. Reste encore à résoudre la question de sa prolongation. En effet, Hamilton n’a plus qu’une année avec Mercedes. Et si le principal intéressé a assuré que rien n’était encore engagé, il ne semble pas se faire de souci à ce sujet.

« Pas nécessaire de se précipiter »