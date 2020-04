Formule 1

Formule 1: Le message fort de Grosjean sur Alonso et Räikkönen !

Publié le 26 avril 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Ancien coéquipier de Fernando Alonso (Renault) et de Kimi Räikkönen (Lotus), Romain Grosjean admet avoir appris auprès de l’Espagnol ou du Finlandais.

Pendant sa carrière en Formule 1, toujours en cours, Romain Grosjean aura côtoyé deux champions du monde : Fernando Alonso et Kimi Räikkönen. Le Français se sera frotté à deux grands noms de la discipline-reine de l’automobile lors de ses passages chez Renault et Lotus. Via des déclarations rapportées par Motorsport ce dimanche, le pilote Haas fait une grande annonce sur ses anciens coéquipiers.

« J’ai beaucoup appris de Fernando et Kimi, de la même façon, de façon surprenante »