Formule 1

Formule 1 : La réponse de Romain Grosjean à ses détracteurs !

Publié le 22 avril 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Souvent critiqué, notamment pour son pilotage, Romain Grosjean explique ne plus regarder les critiques contre lui.

Toujours dans l’attente de la reprise de la Formule 1, Romain Grosjean tentera d’oublier une année 2019 très décevante. Avec seulement huit petits points au classement, le pilote Haas avait connu des mois difficiles dans sa monoplace, tout en essuyant quelques critiques. Des commentaires souvent acerbes concernant le Tricolore, et ce depuis plusieurs saisons. Via des propos rapportés par F1i ce mercredi, Grosjean revient sur ses détracteurs.

«J’ai arrêté de regarder les commentaires, parce que c’était parfois douloureux»