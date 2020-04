Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean est dans le flou pour son avenir !

Publié le 13 avril 2020 à 12h35 par A.M.

Sous contrat jusqu'en à la fin de l'année avec Haas, Romain Grosjean reconnait qu'il est dans le flou pour son avenir et qu'il ne sait pas du tout de quoi sera fait 2021.

Comme de nombreux pilotes, Romain Grosjean est dans le flou total pour son futur. Et pour cause, son contrat chez Haas arrive à échéance à la fin de la saison qui était censée débuter au mois de mars. Mais la pandémie de Coronavirus a changé la donne et aucun Grand Prix n'a encore eu lieu. Au mieux, la saison débutera le 14 juin prochain au Canada, mais là encore, rien n'est sûr. Une situation qui provoque l'incertitude non seulement pour le déroulement de la saison, mais également pour l'avenir des pilotes. Et pour cause, la plupart d'entre eux ont un contrat qui arrive à échéance à la fin de l'année. Et avec le report de la nouvelle réglementation de 2021 à 2022, tout est incertain concernant l'avenir des pilotes. Et Romain Grosjean n'échappe pas à la règle.

«On va voir comment les choses évoluent»