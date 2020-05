Formule 1

Formule 1 : Ce constat de Bernie Ecclestone sur la carrière de Lewis Hamilton !

Publié le 3 mai 2020 à 21h35 par H.G. mis à jour le 3 mai 2020 à 21h38

Sextuple champion du monde, Lewis Hamilton fait quasiment l’unanimité dans le monde de la Formule 1. Cependant, aux yeux de Bernie Ecclestone, tout en enlevant aucun mérite au Britannique, il n’est pas dit que d’autres pilotes n’auraient pas fait aussi bien que lui chez Mercedes.

Bien que sa carrière en Formule 1 ne soit pas encore terminée, on peut d’ores et déjà dire que Lewis Hamilton a marqué l’histoire de la Formule 1. Depuis son premier titre de champion du monde acquis en 2008 au sein de l’écurie McLaren, le Britannique a remporté cinq autres championnats du monde de la compétition reine du sport automobile au volant de sa Flèche d’Argent avec Mercedes, tout en devant le recordman du nombre de pôles positions. Lewis Hamilton pourrait même entrer encore un peu plus dans l’histoire cette saison s’il termine une nouvelle fois en première position du classement des pilotes puisqu’il égalerait ainsi le record de sept titres mondiaux établi par Michael Schumacher. La carrière du natif de Stevenage a en tout cas été couronnée de succès, chose qui en fait une source d’inspiration pour de nombreux jeunes pilotes tandis qu’il fait quasiment l’unanimité auprès de tous les observateurs de la Formule 1. Néanmoins, Bernie Ecclestone considère que des pilotes tels que Max Verstappen ou Sebastian Vettel pourraient réaliser des performances similaires s’ils évoluaient dans les mêmes conditions que celles dont dispose le sextuple champion du monde au sein de son écurie. Mais l’ancien grand patron de la Formule 1 ne souhaite en aucun cas retirer du mérite à Lewis Hamilton, dont il confie être un grand admirateur aussi bien sur les pistes qu’en dehors.

« Lewis Hamilton est en fait devenu plus grand que la F1 »