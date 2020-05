Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton vise toujours plus de victoires !

Publié le 1 mai 2020 à 14h35 par H.G.

Bien qu’il ait remporté six titres de champion du monde en Formule 1, Lewis Hamilton assure que la motivation qu’il avait au début de sa carrière est toujours intacte.

Si la carrière de Lewis Hamilton en Formule 1 n’est pas encore terminée, on peut déjà dire que le Britannique aura marqué l’histoire de la compétition reine du sport automobile. En 2008, le pilote a remporté son premier titre mondial au sein de l’écurie McLaren, devant à l’époque le plus jeune champion du monde de l’histoire (un record depuis battu par Sebastian Vettel en 2010). Et ce premier titre n’a été que le premier d’une longue série puisque Lewis Hamilton en a ensuite remporté cinq autres au volant de sa Flèche d’Argent au sein de Mercedes. Et à 35 ans, le natif de Stevenage pourrait égaler le record ultime de Michael Schumacher cette saison, quand celle-ci pourra reprendre une fois la pandémie de Covid-19 maitrisée, en allant chercher son septième titre mondial. En attendant de peut-être égaler cet exploit, Lewis Hamilton a expliqué au cours d’un entretien accordé au magazine italien Style que les succès acquis dans sa carrière étaient dus au fait qu’il a su grandir et se remettre en question tout en conservant sa soif de victoire.

« Mon critique le plus sévère reste moi même »