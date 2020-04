Formule 1

Formule 1 : L’inquiétude de Charles Leclerc pour la saison de Ferrari !

30 avril 2020

Lors des tests hivernaux, les résultats de Ferrari n’ont pas été si bons que cela. De quoi donner certaines craintes à Charles Leclerc.

A cause du coronavirus, la Formule 1 a finalement dû revoir ses plans pour cette saison 2020. Prévu le 15 mars dernier, le coup d’envoi n’a toujours pas été donné et pourrait finalement intervenir le 5 juillet, lors d’un Grand Prix d’Autriche, à huis clos. En attendant d’en savoir plus sur ce qui les attend, les pilotes prennent donc leur mal en patience, étant confinés comme tout le monde. Toutefois, du côté des écuries, on ne peut rien faire pour améliorer les monoplaces. Et cela inquiète Charles Leclerc. En effet, le pilote Ferrari a fait de ses craintes suite à ses ressentis après les tests hivernaux.

« Essayer de rattraper notre retard »