Formule 1

Formule 1 : L'aveu de Lewis Hamilton sur le début de sa carrière !

Publié le 2 mai 2020 à 20h35 par H.G. mis à jour le 2 mai 2020 à 20h40

Désormais sextuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton est revenu sur ses débuts dans le sport automobile. Un début de carrière délicat dans la mesure où sa famille ne disposait pas de beaucoup de moyens financiers à l’époque.

Bien que sa carrière en Formule 1 ne soit pas terminée, on peut d’ores et déjà dire que Lewis Hamilton aura marqué l’histoire de la compétition reine du sport automobile. Le Britannique a remporté son premier titre mondial en 2008 du temps où il évoluait au sein de l’écurie McLaren, devenant à l’époque le plus jeune champion du monde de tous les temps (un record depuis battu par Sebastian Vettel en 2010). Et plus les années ont passé, plus Lewis Hamilton a continué d’empiler les succès en rejoignant Mercedes en 2013, remportant notamment cinq autres championnats mondiaux au volant de sa Flèche d’Argent et devenant le recordman du nombre de pôles positions. Plus encore, lorsque la saison 2020 pourra débuter après avoir vu son coup d’envoi être retardé par la pandémie de Covid-19, le pilote de 35 ans aura l’occasion d’égaler le record ultime des sept titres mondiaux remportés par Michael Schumacher. Cependant, la carrière couronnée de succès de Lewis Hamilton aurait pu ne jamais se produire dans la mesure où sa famille n’était pas des plus aisées quand il était enfant. Mais malgré cette difficulté de taille dans un tel milieu, le natif de Stevenage s’est accroché et a tout fait pour réaliser son rêve d’évoluer en Formule 1 son rêve, comme il l’a expliqué à l’occasion d’un entretien accordé au magazine italien Style paru dernièrement.

« L’idée de devenir pilote de F1 était folle »