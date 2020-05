Formule 1

Formule 1 : Cette nouvelle sortie sur le lancement de la saison 2020 !

Publié le 1 mai 2020 à 19h35 par B.C. mis à jour le 1 mai 2020 à 19h38

Alors que la saison 2020 de Formule 1 devrait commencer le 5 juillet prochain en Autriche, Ross Brawn a expliqué pourquoi le Red Bull Ring avait été choisi pour commencer le championnat.

Avec l'annulation du Grand Prix de France, la saison de Formule 1 devrait désormais débuter en Autriche le 5 juillet prochain, sur le Red Bull Ring. « Notre objectif est de reprendre nos championnats le plus rapidement possible tout en protégeant la santé des personnes impliquées dans leur organisation et en respectant les instructions des autorités compétentes. En Formule 1, nous espérons pouvoir débuter la saison cet été, avec un premier Grand Prix en Autriche le week-end du 3 au 5 juillet », a expliqué Jean Todt, patron de la FIA. Du côté de Red Bull, on se dit prêt à reprendre lors du premier week-end de juillet comme l'a récemment confié Christian Horner. Interrogé sur cette reprise, le manager sportif de la F1 Ross Brawn a expliqué pourquoi l'Autriche était le lieu idéal pour lancer cette saison si particulière.

L'Autriche, le lieu idéal pour lancer la saison 2020 de F1