Formule 1

Formule 1 : Les vérités d’Alain Prost sur l’avenir de Daniel Ricciardo !

Publié le 2 mai 2020 à 22h35 par H.G. mis à jour le 2 mai 2020 à 22h37

Alors que Daniel Ricciardo sera en fin de contrat chez Renault à l’issue de la saison 2020, Alain Prost a admis que les négociations pour la prolongation du bail du pilote australien étaient délicates dans la mesure où l’écurie française n’est pas en mesure de tout maîtriser dans ce dossier.

Après avoir passé plusieurs saisons chez Red Bull, Daniel Ricciardo a rejoint Renault en 2019 pour deux saisons. Mais si les espoirs étaient grands à son arrivée au sein de l’écurie française, le moins que l’on puisse dire est que l’Australien de 30 ans n’y a pas vraiment brillé au cours de sa première année en ne terminant qu’en neuvième position du classement mondial. Si la saison 2020 sera l’occasion pour lui de montrer un meilleur visage, le natif de Perth doit prendre son mal en patience après que le coup d’envoi de la compétition ait été reporté à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Et pendant que le championnat du monde est retardé, l’année civile continue bien d’avancer en même temps que se rapproche la fin de contrat de Daniel Ricciardo chez Renault. Ainsi, à ce jour, toutes les possibilités seraient ouvertes pour son avenir la saison prochaine, bien que l’équipe française n’ait pas l’intention de voir le coéquipier d’Esteban Ocon partir à la fin de l’année. Et comme l’a expliqué Alain Prost, le directeur non-exécutif de l’écurie, si des discussions ont lieu afin de prolonger le bail de Daniel Ricciardo, rien ne dit que celles-ci aboutiront vu la complexité de la situation actuelle en Formule 1 et les éventuelles opportunités qui pourraient se présenter à l’Australien.

« On n’a pas les cartes en main, on n’a pas d’option »