Formule 1 : Prost justifie le choix de Renault pour Esteban Ocon !

Publié le 2 mai 2020 à 9h35 par T.M.

Depuis cette saison, Esteban Ocon est donc un pilote Renault. Un choix sur lequel est revenu Alain Prost, dirigeant de l’écurie française.

Après avoir montré de belles choses chez Force India en 2018, Esteban Ocon n’avait pas réussi à trouver de baquet la saison dernière. Le Français a alors dû prendre son mal en patience, tout en apprenant en étant 3ème pilote chez Mercedes. Finalement, une porte s’est ouverte pour lui il y a quelques mois puisque Renault a décidé de faire d’Ocon, le nouveau coéquipier de Daniel Ricciardo. Il a ainsi pris la place de Niko Hülkenberg. Un choix surtout dicté par les perspectives d’avenir comme l’a expliqué Alain Prost.

« On se projette un peu plus sur l’avenir »