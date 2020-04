Formule 1

Formule 1 : Ce témoignage fort sur l’avenir de Sebastian Vettel !

Publié le 30 avril 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Ancien président de Ferrari, Luca di Montezemolo estime que Sebastian Vettel, libre de tout contrat à la fin de la saison, doit rester au sein de l’écurie italienne.

En marge de la reprise de ce nouveau Championnat du monde de Formule 1, Sebastian Vettel s’interroge sur son avenir. En effet, l’Allemand arrivera au terme de son contrat avec Ferrari au terme de cette saison, et les questions sont nombreuses sur la suite de sa carrière. Et Luca di Montezemolo donne son avis sur le futur du pilote de 32 ans. Dans des déclarations rapportées par F1i , l'ex-président de la firme transalpine compte voir Vettel parapher un nouveau bail, afin de seconder Charles Leclerc.

«La présence de Vettel dans l’équipe serait aussi utile à Leclerc»