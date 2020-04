Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc livre ses attentes pour la saison 2020 !

Publié le 24 avril 2020 à 17h35 par H.G.

Alors que la saison 2020 de la Formule 1 n’a pas encore débuté, Charles Leclerc s’est confié sur ses ambitions pour ce nouvel exercie qui se profile. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il se fait peu d’illusions sur la supériorité de Mercedes et de Lewis Hamilton, bien qu'une surprise peut toujours intervenir dans un contexte où les pilotes évolueront dans des dispositions inhabituelles.

Charles Leclerc doit pendre son mal en patience, comme toutes les autres pilotes, avant de connaitre sa deuxième saison chez Ferrari. En 2019, le pilote monégasque de 22 ans a réussi une belle entrée en matière au sein de la Scuderia en remportant ses deux premières courses lors du Grand Prix de Belgique et du Grand Prix d’Italie. Terminant quatrième au classement mondial, devant son coéquipier Sebastian Vettel, pourtant officiellement le pilote numéro 1 de l’écurie italienne, le natif de Monte-Carlo fera l’objet de grandes attentes en 2020 au sein de Ferrari et auprès de tous les observateurs de la compétition reine du sport automobile. Après un coup d’envoi reporté en raison de la pandémie de Covid-19, la saison 2020 pourrait enfin débuter le 5 juillet prochain à l’occasion d’un Grand Prix d’Autriche à huis clos. Ce sera alors l’occasion pour Charles Leclerc de confirmer toutes les belles promesses placées en lui et la confiance accordée par la Scuderia en le prolongeant jusqu’en 2024 en décembre dernier, seulement un an après son arrivée. Et de son côté, l’ancien pilote de Sauber n’a pas caché qu’il espérait titiller le plus possible Mercedes et Lewis Hamilton dans cette saison qui s’annonce bien différente des années habituelles vu le contexte, bien qu’il admette que les Flèches d’Argent et le sextuple champion du monde partiront encore une fois comme les grands favoris.

« Avec moins de courses les pilotes peuvent prendre plus de risques en piste »