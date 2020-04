Formule 1

Formule 1 : Hamilton livre un message à la nouvelle vague !

Publié le 30 avril 2020 à 18h35 par Th.B.

Sextuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton n’a pas connu que le succès dans sa carrière. Le Britannique a tenu à adresser un message aux jeunes pilotes très, voire trop ambitieux.

Lewis Hamilton a connu des débuts triomphants en Formule 1 en étant sacré champion dès sa deuxième saison au sein de la discipline reine de la course automobile avec l’écurie britannique McLaren. Cependant, c’est en 2014, soit six ans après son premier titre de champion du monde que Hamilton en a raflé un deuxième chez Mercedes. Désormais, le pilote anglais compte six championnats du monde et est l’un des pilotes les plus titrés de l’histoire, à une longueur de Michael Schumacher. Des épreuves, Lewis Hamilton a dû s’y frotter à plusieurs reprises au cours de sa carrière, ce qui lui a permis d’envoyer un message à la nouvelle génération de pilotes.

« Maintenant je sais que les erreurs sont une chance de s’améliorer »