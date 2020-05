Formule 1

Formule 1 : Schumacher, Räikkönen, Alonso... Massa a fait son choix !

Publié le 6 mai 2020 à 15h35 par A.M.

Durant sa carrière, Felipe Massa s'est frotté à de nombreux grands pilotes chez Ferrari, tous champions du monde. Mais aux yeux du Brésilien, le plus fort était Fernando Alonso.

Durant sa longue carrière en Formule 1 entre 2002 et 2017, pour un total de 269 Grands Prix disputés, Felipe Massa a notamment eu pour coéquipiers trois Champions du monde. En effet, le Brésilien est arrivé chez Ferrari en 2006 et a vu se succéder Michael Schumacher, Fernando Alonso et Kimi Räikkönen. Au total, Felipe Massa a donc vu défiler 10 titres de Champion du monde à ses côtés, rien que ça. Et à l'occasion d'un live Instagram, il dévoile le nom de celui qui a été le plus dur à battre.

Pour Massa, Alonso était au-dessus de Schumacher