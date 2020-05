Formule 1

Formule 1 : Verstappen affiche un souhait pour la reprise de la saison !

Publié le 5 mai 2020 à 13h35 par Th.B. mis à jour le 5 mai 2020 à 13h37

Vainqueur du Grand Prix d’Autriche sur le circuit du Red Bull Ring la saison passée, Max Verstappen a révélé souhaiter qu’une deuxième course ait lieu en Autriche pour la reprise repoussée par le COVID-19.

Et si la saison de Formule 1 reprenait le 5 juillet sur le Red Bull Ring en Autriche ? C’est du moins la direction que la situation semble emprunter. Président de la F1, Chase Carey confirmait récemment l’annulation du Grand Prix de France initialement prévu pour le 28 juin et se projetait pour une reprise de la saison pour le 5 juillet en Autriche. Un plan validé par le team principal de la Red Bull Team, Christian Horner, et désormais par le pilote numéro un de l’écurie autrichienne Max Verstappen. Le Néerlandais aimerait même avoir la possibilité de courir à deux reprises en Autriche alors qu’une deuxième course pour le 12 juillet serait dans les tuyaux.

« J’adore piloter sur le Red Bull Ring, j’espère aussi que nous pourrons y avoir deux courses »