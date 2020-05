Formule 1

Formule 1 : Ferrari justifie le départ de Sebastian Vettel !

Publié le 12 mai 2020 à 16h35 par A.M.

Alors que Ferrari et Sebastian Vettel ont officialisé mettre fin à leur association à partir de 2021, Mattia Binotto, le patron de la Scuderia, justifie le départ de l'Allemand dont le contrat arrive à son terme fin 2020.

Ce mardi matin, Ferrari a mis fin au suspens concernant l'avenir de Sebastian Vettel. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020, l'Allemand ne prolongera pas son bail et quittera donc la Scuderia cet hiver après six saisons et 14 victoires, ce qui en fait le troisième pilote de l'histoire de Ferrari au nombre de succès. Par le biais d'un communiqué, l'écurie italienne annonce ainsi que « Ferrari et Sebastian Vettel ont décidé de ne pas prolonger leur contrat . » Il faut dire que Ferrari n'a jamais répondu aux exigences du quadruple Champion qui souhaitait un contrat de trois ans avec un salaire similaire à celui qu'il touche actuellement à savoir 40M€ par. Mais la Scuderia lui a offert un contrat pour une ou deux saisons, avec un salaire trois fois inférieur. Le message était donc assez clair. Cependant, cela n'empêche pas Mattia Binotto de rendre hommage à Sebastian Vettel.

Binotto remercie Vettel