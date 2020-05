Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton a pensé à arrêter…

Publié le 11 mai 2020 à 12h35 par T.M.

Ces dernières années, Lewis Hamilton a connu de nombreux succès en Formule 1. Malgré cela, le pilote Mercedes a tout de même eu envie de souffler un peu…

Sextuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton domine actuellement sa discipline. Ces dernières années, le pilote Mercedes ne laisse donc que quelques miettes à ses adversaires. Il n’empêche que tous ces succès ont épuisé le Britannique, tant d’un point de vue physique que mental. De quoi faire réfléchir Hamilton quant à sa place dans la Formule 1. A ce sujet, il a notamment révélé à avoir pensé un faire un petit break ces dernières années, faisant finalement machine arrière, estimant que ce n’était pas la bonne solution.

Hamilton a pensé à prendre une année sabbatique