Formule 1 : Hamilton valide l’idée d’une reprise à huis clos !

Publié le 9 mai 2020 à 19h35 par H.G.

Alors que la saison 2020 de Formule 1 pourrait enfin débuter le 5 juillet prochain en Autriche à huis clos, Lewis Hamilton estime que le fait d’évoluer sans public est l’idée la plus judicieuse pour l’heure bien que cela créera un climat particulier.

La saison 2020 de Formule 1 devait initialement débuter le 15 mars dernier avec le Grand Prix d’Autriche, mais la pandémie de COVID-19 en a malheureusement décidé autrement. La course australienne a été annulée avant que les Grands Prix de Monaco et de France suivent le même chemin, tandis que sept autres courses ont été reportées à des dates ultérieures. Cependant, après plusieurs semaines de tergiversations et d’incertitudes, une date se dégage enfin pour que la saison 2020 puisse connaitre son coup d’envoi : celle du 5 juillet prochain, à l’occasion d’un Grand Prix d’Autriche à huis clos afin de respecter les normes de distanciation sociale pour freiner l’expansion du coronavirus. Et Lewis Hamilton, qui s’élancera pour égaler le record de sept titres mondiaux de Michael Schumacher, considère que cette reprise sans public est la meilleure solution à l’heure actuelle. Pour autant, le sextuple champion du monde de Mercedes ne manque pas d’admettre que le fait de piloter face à des tribunes qui résonneront par leur silence sera déstabilisant pour les pilotes.

« C’est mieux que rien »