Formule 1

Formule 1 : Vers une prolongation de Ricciardo ? La réponse de Renault

Publié le 8 mai 2020 à 18h35 par D.M.

Directeur général de Renault Sport, Cyril Abiteboul a évoqué l’avenir de Daniel Ricciardo. Et selon le dirigeant, une prolongation de contrat pourrait arriver prochainement.

L’arrêt de la saison de Formule 1 place les écuries dans une situation inconfortable notamment en ce qui concerne les pilotes en fin de contrat. C’est notamment le cas de Renault qui pourrait décider de l’avenir de Daniel Ricciardo sans que l’Australien ait disputé la moindre course. Pour sa première année au sein de l’équipe française, le pilote a déçu et a terminé à une triste 9 ème place au classement des pilotes la saison dernière. Malgré ce résultat éloigné des attentes et un contrat qui arrive à son terme à la fin de la saison, Daniel Ricciardo pourrait signer un nouveau bail avec Renault comme l’a confié son dirigeant Cyril Abiteboul.

« Il y a certainement un appétit partagé »