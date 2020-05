Formule 1

Formule 1 : Quand Sebastian Vettel est invité... à quitter Ferrari !

Publié le 7 mai 2020 à 16h35 par A.M.

L'avenir de Sebastian Vettel chez Ferrari ne tient qu'à un fil. Le quadruple Champion du monde voit en effet son contrat prendre fin à l'issue de la saison et pour le moment, un accord entre les deux parties semble loin d'être trouvé. Mika Häkkinen et Ralf Schumacher lui conseillent donc de partir.

Quel sera l'avenir de Sebastian Vettel ? Pendant que Ferrari a blindé Charles Leclerc jusqu'en 2024 avec à la clé un salaire de 12M€ par an, le quadruple Champion du monde n'a toujours pas prolongé. Il faut dire que la Scuderia lui a d'abord proposé une prolongation d'une année supplémentaire, ce qu'a refusé l'Allemand, mais Ferrari est revenu à la charge en offrant deux saisons. Cette fois-ci, Sebastian Vettel n'a pas encore répondu, mais le salaire offert par l'écurie italienne a de quoi le faire douter. Alors qu'il touche actuellement près de 40M€ par an, Ferrari aimerait qu'il accepte un énorme baisse de salaire afin de s'aligner sur les revenus de son coéquipier Charles Leclerc, soit plus de trois fois moins.

«S’il veut du long terme, il faut qu’il quitte Ferrari»