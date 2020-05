Formule 1

Formule 1 : L'offre de la dernière chance de Ferrari à Vettel !

Publié le 6 mai 2020 à 9h35 par A.M.

Après avoir refusé une première offre pour prolonger son contrat qui prend fin à l'issue de la saison, Sebastian Vettel voit Ferrari revenir à la charge avec une ultime proposition.

L'avenir de Sebastian Vettel est un sujet sensible chez Ferrari. En effet, alors que la Scuderia a blindé Charles Leclerc jusqu'en 2024 avec un salaire avoisinant les 12M€ par an, le contrat du quadruple Champion du monde arrive à échéance à la fin de la saison et son avenir est plus que jamais flou. D'autant plus que l'Allemand aurait refusé une première proposition de Ferrari d'une saison supplémentaire, mais avec un salaire largement revu à la baisse passant de 40M€ à 12M€ par an, ce qui en ferait l'égal de Charles Leclerc. Par les temps qui courent, même Ferrari doit revoir ses dépenses à la baisse. Mais difficile de l'accepter lorsque l'on est quatre fois Champion du monde de Formule 1.

Ferrari lance son ultime offre pour Vettel