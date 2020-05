Formule 1

Formule 1 : Ces précisions sur l’annulation du Grand Prix de Monaco !

Publié le 3 mai 2020 à 19h35 par H.G. mis à jour le 3 mai 2020 à 19h37

Alors que le Grand Prix de Monaco a été le deuxième de la saison 2020 à avoir été annulé, le président de l’Automobile Club de Monaco est revenu sur le choix qui avait été fait de ne pas simplement reporter la course.

Si la saison 2020 de Formule 1 devait à l’origine débuter le 15 mars dernier à l’occasion du Grand Prix d’Australie, son coup d’envoi a été reporté après l’annulation de la course australienne en raison de l’expansion rapide de la pandémie de Covid-19. Et tandis que sept courses ont été reportées à des dates ultérieures, deux autres ont été annulées à l’instar de celle qui se déroule habituellement sur le circuit urbain d’Adélaïde : le Grand Prix de Monaco et le Grand Prix de France. Les organisateurs de la course se tenant sur le circuit de Monte Carlo ont rapidement annoncé l’annulation de l’édition 2020, sans envisager un report de l’épreuve plus tard dans l’année. Et si ce choix a pu en étonner certains, Michel Boeri, le président de l’Automobile Club de Monaco, a expliqué qu’il était en réalité strictement impossible de reporter la course pour des questions d’organisation vu que de nombreux autres événements sont prévus le reste de l’année dans la Principauté.

« Nous n’avions plus le choix »