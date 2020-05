Formule 1

Formule 1 : Les précisions de Jean Todt sur la reprise de la saison !

Publié le 1 mai 2020 à 16h35 par H.G.

Alors que le coup d’envoi de la saison n’a toujours pas pu être donné, Jean Todt a expliqué que l’objectif était de lancer le championnat début juillet à l’occasion du Grand Prix d’Autriche.

La tendance se confirme pour le coup d’envoi de la saison 2020 de Formule 1 ! Censée débuter le 15 mars dernier lors du Grand Prix d’Autriche, la saison a finalement vu son commencement être repoussé à une date ultérieure dans un contexte où la pandémie de Covid-19 n’avait de cesse de se propager. La course australienne a été annulée, avant que le Grand Prix de Monaco et le Grand Prix de France suivent le même chemin tandis que sept autres courses ont été reportées. Face à cette situation, l'hypothèse avancée dernièrement était que la saison 2020 de la compétition reine du sport automobile commence le 5 juillet prochain à l’occasion d’un Grand Prix d’Autriche à huis clos. Et si rien n’est encore définitivement acté, Jean Todt, le patron de la FIA, a confirmé que le plan actuel est bel et bien de démarrer l’édition 2020 du championnat du monde à cette date sur le Red Bull Ring.

« En Formule 1, nous espérons pouvoir débuter la saison cet été »