Formule 1

Formule 1 : Le message fort du patron de Renault sur la suite de la saison

Publié le 6 mai 2020 à 23h35 par D.M.

Alors que la saison de Formule 1 est suspendue en raison de la crise sanitaire, le directeur général de Renault, Cyril Abiteboul affiche son inquiétude notamment en raison de l'impact sur les finances des petites équipes.

La saison de Formule 1 n’a toujours pas débuté en raison de la grave crise sanitaire. Les annulations se succèdent et la suite de la saison demeure incertaine. Le président de la F1 Chase Carey espère que le coup d’envoi sera donné le week-end du 3 au 5 juillet à l’occasion du Grand Prix d’Autriche. Néanmoins, l’arrêt des courses a un impact considérable pour les écuries qui ont placé la majorité du personnel en chômage partiel et qui sont actuellement à l'arrêt. Une situation compliquée notamment pour les petites équipes comme l’a avoué le directeur général de Renault.

« Cela peut être plus difficile pour les petites équipes »