Formule 1

Formule 1 : Le dirigeant de la F1 change ses plans pour la saison !

Publié le 8 mai 2020 à 10h35 par D.M.

Alors que la saison 2020 de Formule 1 n’a toujours débuté, le PDG de la F1 a annoncé qu'elle pourrait finalement se terminer en janvier 2021.

Le 15 mars devait sonner le coup d’envoi de la nouvelle saison de Formule 1. Mais la course prévue en Australie n’a pas eu lieu en raison de la pandémie de coronavirus. L’exercice 2020 n’a toujours pas débuté et l’incertitude règne quant à la date de reprise. PDG de la F1, Chase Carey espérait débuter la saison à l’occasion du Grand Prix d’Autriche au mois de juillet (le week-end du 3 au 5 juillet) et la finir en décembre à l'issue du Grand Prix d'Abou Dhabi : « Nous visons un début des courses en Europe en juillet, août et début septembre, la première se déroulant en Autriche le week-end du 3 au 5 juillet. En septembre, octobre et novembre, nous devrions courir en Eurasie, en Asie et aux Amériques et terminer la saison dans le Golfe en décembre avec Bahreïn avant la traditionnelle finale à Abou Dhabi, après avoir effectué entre 15 et 18 courses. »

« Nous évaluons et envisageons de terminer en janvier. C’est une option »