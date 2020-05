Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon justifie le port de son masque en Australie !

Publié le 7 mai 2020 à 13h35 par H.G.

Confiné en attendant que la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 s’améliore, Esteban Ocon est revenu sur les précautions qu’il avait prises en Australie avant l’annulation du Grand Prix en étant l'un des seuls à choisir de porter un masque de protection.

Après une saison en tant que troisième pilote chez Mercedes, Esteban Ocon a fini par retrouver un baquet chez Renault en succédant à Nico Hülkenberg. Le pilote français de 23 ans avait donc hâte de pouvoir débuter la saison 2020 de Formule 1 avec sa nouvelle écurie après avoir passé un an sans piloter, mais il doit une nouvelle fois prendre son mal en patience. En effet, alors que le coup d’envoi du championnat dur monde était initialement prévu le 15 mars dernier lors du Grand Prix d’Australie, la pandémie de COVID-19 qui ne cessait de gagner du terrain a conduit à l’annulation de celui-ci et au report du début de saison. Après que plusieurs courses aient été reportées voir annulées, la compétition devrait enfin être en mesure de commencer le 5 juillet prochain à l’occasion d’un Grand Prix d’Autriche à huis clos. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Esteban Ocon a hâte d’y être, lui qui a confié qu'il s’ennuyait énormément en confinement. Le Français en a aussi profité pour justifier les raisons pour lesquelles il avait choisi de porter un masque en Australie alors que la prise de conscience sur la dangerosité du coronavirus n’avait pas été faite par une majorité de personne à l’époque.

« Quelque chose s’est allumé en moi et mon état d’esprit a changé »