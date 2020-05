Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon affiche un gros soulagement !

Publié le 5 mai 2020 à 23h35 par La rédaction

Après une année dans l'ombre de Lewis Hamilton, Esteban Ocon sera au volant d'une Renault cette saison. De quoi ravir le Français, qui craignait d'avoir de nouveaux regrets.

Après une saison satisfaisante chez Force India en 2018, Esteban Ocon n'avait pas trouvé de baquet l'année suivante. Une énorme désillusion pour le Français, 3e pilote Mercedes la saison dernière, qui a tout de même su rebondir en rejoignant Renault. Esteban Ocon est ainsi devenu le nouveau coéquipier de Daniel Ricciardo en remplacement de Niko Hülkenberg. Même s'il doit désormais prendre son mal en patience à cause de l'épidémie de coronavirus qui a retardé le début de la saison, Esteban Ocon n'a pas caché sa joie à l'idée de faire son retour au volant d'une monoplace, estimant qu'il est important de ne pas avoir de regrets.

« Vous n’êtes jamais sûr d’avoir un volant en Formule 1 »