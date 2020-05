Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Lewis Hamilton sur l’arrêt de la saison !

Publié le 10 mai 2020 à 12h35 par T.M.

Alors que la saison de Formule 1 n’a toujours pas débuté, Lewis Hamilton voit cela comme une bonne nouvelle.

A cause du coronavirus, le monde est actuellement à l’arrêt et forcément, le sport n’est pas épargné. Censée débuter le 15 mars dernier en Australie, la saison de Formule 1 n’a pas encore commencé et les pilotes doivent actuellement prendre leur mal en patience chez eux en attendant de pouvoir retrouver les paddocks. En attendant, chacun s’occupe donc comme il le peut. Et alors que certains commencent forcément à trouver le temps long, ce n’est pas cas de Lewis Hamilton. Le pilote Mercedes voit cet arrêt de la saison d’un bon oeil...

« Presque une bénédiction »