Formule 1

Formule 1 : Renault lance un avertissement à Daniel Ricciardo !

Publié le 9 mai 2020 à 22h35 par Th.B.

Alors que son contrat avec Renault arrivera bientôt à expiration à la fin de l’année civile, Daniel Ricciardo ne passera pas avant l’écurie française comme Cyril Abiteboul l’a assuré.

À cause de la pandémie du Covid-19, la saison de Formule 1 n’a pas pu être entamée en mars dernier et va reprendre ses droits en juillet prochain en Autriche, sauf énorme revirement de situation. Confinés comme le reste de la population, les pilotes de F1 doivent s’occuper dans leurs domiciles et pour certain, l’heure est à la réflexion. Sous contrat jusqu’à la fin de l’année civile avec Renault, Daniel Ricciardo ne semble pas avoir pris de décision concernant son avenir, comme Cyril Abiteboul l’a laissé entendre dernièrement. Le directeur général de la Renault F1 Team a cependant tenu à avertir Daniel Ricciardo ainsi qu’Esteban Ocon pour la suite des opérations.

« Toute la stratégie de Renault ne peut pas dépendre d’un seul homme… »