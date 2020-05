Formule 1

Formule 1 : Hamilton revient sur l’annulation du Grand Prix d’Australie !

Publié le 10 mai 2020 à 10h35 par La rédaction

Prévu le 15 mars dernier, le Grand Prix d’Australie qui devait donner le coup d’envoi de la nouvelle saison de Formule 1, n’a pas eu lieu en raison de la crise sanitaire. Lewis Hamilton est revenu sur cet épisode.

Après une année 2019 triomphale marquée par un nouveau titre de champion du monde, Lewis Hamilton espérait continuer sur la lancée à l'occasion du Grand Prix d'Australie. Mais le pilote britannique n’a pas eu encore l'occasion de piloter sa monoplace Mercedes cette saison. Prévu le 15 mars dernier, la première course de l'année n’a pas eu lieu en raison de la contamination d’un membre de l’écurie McLaren, mais également afin d’éviter la propagation du virus aussi bien dans le paddock que dans le public. Alors que la saison de Formule 1 n’a toujours pas débuté, Lewis Hamilton est revenu sur l’annulation du Grand Prix d‘Australie.

« C’était très, très surréaliste »