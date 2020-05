Formule 1 : Le bel hommage de Charles Leclerc à Sebastian Vettel !

Formule

Bien que leur relation n'ait pas toujours été idéale, Charles Leclerc a tenu à rendre hommage à Sebastian Vettel qui a annoncé qu'il quitterait Ferrari à la fin de la saison.

C'est désormais officiel, Sebastian Vettel ne sera plus un pilote Ferrari en 2021. Par le biais d'un communiqué, l'écurie italienne annonce que « Ferrari et Sebastian Vettel ont décidé de ne pas prolonger leur contrat », ce qui mettra fin à une collaboration de six saisons durant lesquelles l'Allemand n'aura jamais réussi à ramener le titre tant attendu par les Italiens depuis 2007. La saison dernière a d'ailleurs marqué un tournant puisque Charles Leclerc a mis à mal la place de numéro un du quadruple Champion du monde en le devançant au classement final. Une situation qui a même créé quelques tensions entre les deux pilotes sûr et en dehors de la piste. D'ailleurs, Ferrari a rapidement blindé le contrat de Charles Leclerc, envoyant un message fort à Sebastian Vettel. Mais malgré les tensions, le Monégasque ne garde que de bons souvenirs de l'Allemand auquel il rend un bel hommage.

« C’était un honneur pour moi d’être ton équipier. Nous avons eu des moments tendus en piste. Certains étaient très bons et d’autres n’ont pas terminé comme nous l’aurions voulu, mais il y a toujours eu du respect, même si ça n’était pas perçu de l’extérieur. Je n’ai jamais appris autant que lorsque j’étais ton équipier. Merci pour tou Seb », assure Charles Leclerc sur son compte Twitter .

It's been a huge honor for me to be your team mate. We've had some tense moments on tracks. Some very good ones and some others that didn't end as we both wanted, but there was always respect, even though it wasn't perceive this way from the outside. 1/2 pic.twitter.com/cN0E9t3huw