Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton a tiré un enseignent de son confinement !

Publié le 10 mai 2020 à 19h35 par H.G.

Confiné comme un grand nombre de personnes dans le monde à cause de la pandémie de COVID-19, Lewis Hamilton a confié que cette période lui avait permis d’avoir encore plus de motivation pour la saison à venir.

Les pilotes de Formule 1 commencent à voir venir le bout du tunnel. Alors que la saison devait débuter le 15 mars dernier lors du Grand Prix d’Australie, celui-ci a été annulé dans un contexte où le coronavirus ne cessait de se répandre dans le monde. Et après les annulations des Grands Prix de Monaco et de France ainsi que les reports de sept autres courses, l’édition 2020 de la compétition reine du sport automobile devrait désormais débuter le 5 juillet prochain à l’occasion d’un Grand Prix d’Autriche à huis clos. Ces dernières semaines, les pilotes des différentes écuries ont dû prendre leur mal en patience en confinement, eux qui sont habitués à vivre en étant très souvent en déplacement aux quatre coins du monde. Cependant, Lewis Hamilton n’a pas forcément mal vécu cette période, cloîtré à son domicile. En effet, le sextuple champion du monde de Mercedes, qui avait déjà expliqué voir cet arrêt de la saison d’un bon oeil, en a rajouté une couche en expliquant qu’il allait maintenant revenir à la compétition avec encore plus de détermination, tout en invitant les gens à profiter de cette période pour mener des activités qu’ils n’ont pas le temps de faire habituellement.

« J’ai hâte de voir ce que donnera l’avenir »