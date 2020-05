Formule 1

Formule 1 : Nico Rosberg revient sur sa rivalité avec Lewis Hamilton !

Publié le 11 mai 2020 à 23h35 par La rédaction

Ancien partenaire de Lewis Hamilton chez Mercedes, Nico Rosberg est revenu sur sa rivalité avec le pilote britannique.

Lewis Hamilton règne sans partage sur le monde de la Formule 1. Depuis 2014, le pilote britannique a remporté cinq titres de champion du monde. Un seul pilote a réussi à stopper l’hégémonie de Lewis Hamilton : Nico Rosberg. En 2016, l'Allemand a réussi à contenir les assauts de son partenaire chez Mercedes pour remporter au bout du suspense son premier et dernier titre de champion du monde, puisque Nico Rosberg s’est retiré des paddocks quelques jours après son sacre. Une rivalité qui a affecté profondément sa relation avec Lewis Hamilton.

« Les victoires en jeu ont compromis notre amitié »