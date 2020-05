Formule 1

Formule 1 : Ces révélations tonitruantes sur l’avenir de Vettel !

11 mai 2020

Journaliste italien proche de la Scuderia Ferrari, Leo Turrini assure que l’écurie transalpine se tournera vers Carlos Sainz en cas de départ de Sebastian Vettel, qui disposerait de plusieurs offres.

Sebastian Vettel a vécu la saison 2019 de Formule 1 dans l’ombre de son partenaire Charles Leclerc. Pour sa première année chez Ferrari, le Monégasque a remporté les deux premiers Grand Prix de sa carrière (en Belgique et en Italie) et a terminé à la quatrième place au classement des pilotes. A contrario , Sebastian Vettel n’a pas réussi à hausser son niveau et n’a remporté qu’une seule course en 2019 à Singapour. Alors que la saison n’a toujours pas débuté en raison de la crise sanitaire, Sebastian Vettel se questionne sur son avenir. Le quadruple champion du monde voit son contrat arriver à son terme à la fin de la saison et n’a toujours pas prolongé son bail avec la Scuderia Ferrari. Connu pour sa proximité avec l’écurie italienne, le journaliste Leo Turrini a apporté de nombreuses informations sur la situation du pilote allemand.

« Vettel a des offres de Renault et McLaren »