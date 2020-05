Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 11 mai 2020 à 15h35 par T.M.

Alors que l’avenir de Daniel Ricciardo chez Renault est actuellement incertain, l’Australien a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de raccrocher tout de suite.

A cause du coronavirus, la saison de Formule 1 n’a toujours pas débuté. Il n’empêche que certains pensent déjà à 2021 et à la grille pour l’année prochaine. De nombreux pilotes sont en fin de contrat et beaucoup de changements pourraient avoir lieu au sein des écuries. Actuellement, de nombreuses interrogations concernent notamment Daniel Ricciardo. L’Australien n’a plus qu’un an de contrat avec Renault et si la question de sa prolongation est actuellement sur la table, un accord n’est pas encore trouvé. Rien ne dit donc que Ricciardo sera encore au sein de l’écurie française la saison prochaine, mais une chose est sûre, il n’entend pas prendre sa retraite tout de suite.

« Si ça se finissait aujourd’hui, je serais déçu »