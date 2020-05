Formule 1

Formule 1 : L'annonce fracassante de Daniel Ricciardo sur la saison !

Publié le 9 mai 2020 à 11h35 par A.M.

Alors que la saison 2020 de Formule 1 n'a pas encore débuté, Daniel Ricciardo explique que lorsque ça va débuter, le spectacle sera au rendez-vous.

Le 14 mars dernier, à Melbourne, la saison de Formule 1 devait être lancée. Mais comme l'immense majorité des événements sportifs, la F1 a été durement impactée par la crise du Covid-19 qui a engendré le report successif de plusieurs Grands Prix. Ainsi, et jusqu'à nouvel ordre, la saison devrait débuter en Autriche le 5 juillet prochain avec quatre mois de retard et plusieurs rendez-vous d'ores et déjà annulé à l'image des Grands Prix d'Australie et de Monaco qui ne seront pas reprogrammés. Interrogé sur la saison à venir, Daniel Ricciardo ne cache pas qu'il risque d'y avoir de nombreuses surprises.

Ricciardo annonce un «carnage»