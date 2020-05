Formule 1

Formule 1 : Ce terrible constat sur l'avenir de Sebastian Vettel...

Publié le 13 mai 2020 à 11h35 par A.M.

Alors qu'il a officialisé la fin de son aventure avec Ferrari à l'issue de la saison 2020, quel sera l'avenir de Sebastian Vettel ? Pour Martin Brundle, il y a de fortes chances que l'Allemand se dirige vers la retraite...

C'est désormais une certitude, Sebastian Vettel ne sera plus un pilote Ferrari en 2021. Arrivé en 2015 au sein de la Scuderia , le quadruple Champion du monde quittera l'écurie italienne à la fin de la saison 2020. Et alors que tous les regards se tournent vers sa succession chez Ferrari, la question de l'avenir du pilote allemand se pose également. Où rebondira Sebastian Vettel ? Difficile à dire et cela dépendra de l'évolution du marché et des baquets qui se libéreront. Et l'ancien pilote Red Bull lâchait d'ailleurs une réponse énigmatique au moment d'évoquer son avenir, quelques heures après l'annonce de son départ de Ferrari : « Ce qui s’est passé durant ces derniers mois a mené beaucoup d’entre nous à réfléchir sur nos vraies priorités dans la vie. Il faut adopter une nouvelle approche à une situation qui a changé. Je vais désormais prendre le temps nécessaire pour réfléchir sur ce qui a vraiment de l’importance pour mon avenir . » Une réponse qui a interpellé Martin Brundle.

Vettel vers la retraite ?