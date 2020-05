Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel sort du silence et justifie son choix de quitter Ferrari !

Publié le 12 mai 2020 à 11h35 par A.M. mis à jour le 12 mai 2020 à 11h38

Suite à l'annonce de Ferrari, qui a officialisé que Sebastian Vettel ne poursuivrait pas l'aventure au sein de la Scuderia, l'Allemand est sorti du silence, évoquant au passage les raisons de cette décision.

C'est une page importante qui se tourne. Arrivé en 2015 chez Ferrari, Sebastian Vettel quittera la Scuderia à l'issue de la saison 2020, qui n'a toujours pas débuté. Arrivé pour tenter de remettre la Scuderia sur le devant de la scène, l'Allemand n'a pas réussi à offrir un titre mondial que les Italiens attendent depuis 2007 et le sacre de Kimi Räikkönen. La saison dernier, le quadruple Champion du monde a même été mis en grande difficulté par Charles Leclerc qui faisait pourtant ses grands débuts chez Ferrari. Et alors que le contrat de Sebastian Vettel arrivait à échéance fin 2020, les deux parties ont décidé de ne pas poursuivre l'aventure en 2021. L'ancien pilote Red Bull est d'ailleurs sorti du silence et dévoile les raisons de son choix, assurant que cela n'a rien à voir avec l'argent.

«L’équipe et moi avons réalisé qu’il n’y avait plus ce désir commun de rester ensemble»