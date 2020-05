Formule 1

Formule 1 : Vettel voit une prestigieuse porte de sortie se refermer...

Publié le 13 mai 2020 à 16h35 par A.M.

Libre à la fin de la saison 2020, Sebastian Vettel va devoir trouver un nouveau baquet, son aventure avec Ferrari arrivant à son terme. Mais ce ne sera pas chez Red Bull comme le fait savoir Helmut Marko.

C'est désormais officiel, la fin de la saison 2020 marquera la rupture entre Sebastian Vettel et Ferrari. Les deux parties sont finalement arrivées à la même conclusion, à savoir de ne pas prolonger l'aventure. Par conséquent, un quadruple Champion du monde se retrouve sur le marché. Et cela ne passe pas inaperçu. Team principal de Mercedes, Toto Wolff lui a d'ailleurs déjà entrouvert la porte alors que Lewis Hamilton n'a toujours pas prolongé son contrat qui prend fin cette année également : « Sebastian est un grand pilote, une grande personnalité et un atout pour n’importe quelle équipe de Formule 1. Quand nous envisageons l’avenir, nous sommes tout d’abord concentrés sur nos propres pilotes chez Mercedes. Cependant, bien entendu, nous ne pouvons pas ignorer ce développement . » En revanche, chez Red Bull, écurie avec laquelle il a remporté ses quatre titres mondiaux, la porte est fermée à double tour.

Red Bull ferme la porte à un retour de Vettel