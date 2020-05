Formule 1

Formule 1 : Vestappen ferme la porte à Ferrari... et prend les paris pour l'après-Vettel !

Publié le 13 mai 2020 à 14h35 par A.M.

Alors que les spéculations vont bon train concernant la succession de Sebastian Vettel chez Ferrari pour 2021, Max Verstappen a une petite idée sur la question.

L'annonce de Ferrari de ne pas conserver Sebastian Vettel en vue de la saison prochaine affole le marché. Et pour cause, l'un des baquets les plus prestigieux est disponible. Pour succéder au quadruple Champion du monde, au sein de la Scuderia , plusieurs noms circulent et la stratégie de l'écurie italienne semble assez claire. L'idée est de promouvoir Charles Leclerc en leader et donc de ne pas lui coller un cador dans les pattes. Autrement dit, cela exclut Lewis Hamilton, dont le contrat chez Mercedes arrive à échéance fin 2020, mais également Fernando Alonso qui continue de scruter avec attention le marché pour un éventuel retour en Formule 1. Ce ne sera pas non plus Max Verstappen, qui a récemment prolongé son bail chez Red Bull, et qui ne manque pas de rappeler qu'il ne pilotera pas une Ferrari en 2021. Reste donc deux noms : Carlos Sainz (McLaren) et Daniel Ricciardo (Renault). Et le Néerlandais semble penser que l'Espagnol sera l'heureux élu.

Plutôt Sainz que Ricciardo selon Vertsappen