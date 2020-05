Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel reçoit déjà un énorme appel du pied !

Publié le 12 mai 2020 à 18h35 par A.M.

L'information n'est pas passée inaperçue. Ferrari et Sebastian Vettel ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur association à l'issue de la saison 2020. Et Toto Wolff note cette nouveauté sur le marché.

C'est désormais officiel, Sebastian Vettel ne sera plus un pilote Ferrari en 2021. Par le biais d'un communiqué, l'écurie italienne annonce que « Ferrari et Sebastian Vettel ont décidé de ne pas prolonger leur contrat . » Par conséquent, le quadruple Champion du monde va se retrouver sur le marché à l'issue de la saison. Une information qui ne va évidemment pas passée inaperçue et qui devrait bien intriguer de nombreuses écuries. S'il pour l'instant difficile de savoir où rebondira Sebastian Vettel, son départ de Ferrari risque de faire un effet boule de neige sur le marché. Daniel Ricciardo et Carlos Sainz sont les deux pilotes les mieux placés pour prendre son baquet chez la Scuderia ce qui lui ouvrirait les portes de Renault ou de McLaren. Mais Mercedes reste également à l'affût.

Mercedes n'oublie pas Vettel